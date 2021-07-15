Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turgutlu'da hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Ayvacık Mahallesinde gelen ihbar sonucu kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü drone ile yapılan arazi kontrolü esnasında orman arazisindeki dere kenarında ağaçların diplerine ekili vaziyette kenevir bitkisi buldu.
50 cm ile 200 cm boylarında değişen toplam 135 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler olayla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Hint Keneviri Narkotik Uyuşturucu
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