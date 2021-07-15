Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü drone ile yapılan arazi kontrolü esnasında orman arazisindeki dere kenarında ağaçların diplerine ekili vaziyette kenevir bitkisi buldu.

50 cm ile 200 cm boylarında değişen toplam 135 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler olayla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.