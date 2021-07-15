Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesinde jandarma ekipleri yol kontrol sırasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında pantolonunun cebinden 1 adet toz şeklinde yaklaşık olarak 5 gr, 1 adet metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen yaklaşık olarak 5 gr. toplam 2 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu.

Cumhuriyet Savcısına iletilen şahıs gözaltına alındı.