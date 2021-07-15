Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yol kontrolü sırasında uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesinde jandarma ekipleri yol kontrol sırasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şahsın yapılan kaba üst aramasında pantolonunun cebinden 1 adet toz şeklinde yaklaşık olarak 5 gr, 1 adet metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen yaklaşık olarak 5 gr. toplam 2 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu.
Cumhuriyet Savcısına iletilen şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı Manisa
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