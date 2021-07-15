Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Korkut Kaymakamı ve Altınova Beldesi Belediye Başkan Vekili Fatih Uzun, dünyanın kadınların eliyle güzelleştiğini söyledi.

İlçede kadınların üretime önemli katkı sağladığını ifade eden Uzun, kadınlar için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Kaymakam Uzun, kursiyerlerle sohbet etti, ürünlerle ilgili bilgi aldı.