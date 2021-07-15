Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı.... Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır?
AÖL sınav sonuçları belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır?
Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçlarına Öğreci Giriş Ekranı üzerinden erişim sağlanabilecek.
AÖL sınavları sonuçları açıklandı
AÖL üçüncü dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştiridi. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınav sonuçlarına Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
AÖL üçüncü dönem sınav sonuçları için tıklayınız.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
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