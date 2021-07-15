Elazığ ve Keban Emniyet Müdürlükleri Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölüne yaz aylarında serinlemek için mesire alanlarına da piknik yapmak için gelen kişilere boğulma vakalarının önüne geçilmesi için broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Güvenlik güçleri ayrıca uygun alanlara uyarıcı afişler de astı.