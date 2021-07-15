Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.