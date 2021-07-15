Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını İtfaiye
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