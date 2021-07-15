Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yük treni kamyonete çarptı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni raylarda kalan kamyonete çarptı, kazada yaralanan olmadı.
Ü.G. idaresindeki kamyonet, Kuyulu Mahallesi'nde beton bloklarla kapatılan kontrolsüz tren yolu geçidinden geçmeye çalışırken rayların üzerinde kaldı.
Sürücü Ü.G, aracını raylardan çıkaramayınca kamyoneti terk etti.
Malatya istikametinden İskenderun'a giden 53519 sefer sayılı yük trenin çarpması sonucu kamyonet hurdaya döndü.
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