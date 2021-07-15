Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da kenevir yetiştiren kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Manisa'da Akhisar İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar sonucu şüpheli S.Ö. şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan kontrolde boyları 1.5 m ile 2 m arasında değişen 27 Kök kenevir bitkisi, 2 kg kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli alınan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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