Manisa'da Akhisar İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar sonucu şüpheli S.Ö. şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan kontrolde boyları 1.5 m ile 2 m arasında değişen 27 Kök kenevir bitkisi, 2 kg kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli alınan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.