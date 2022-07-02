Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.
Sığınaklarda 200 kalaşnikof mühimmatı, el dürbünü, 6 büyük tüp, 500 metre sera naylonu, 200 metre branda, pil bloku, 3 battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
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