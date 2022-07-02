Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde hayırsever vatandaşların destekleriyle yapılan ve Ulaş Merkez Cami bünyesinde faaliyet gösterecek 4-6 yaş Kur'an kursu, Kaymakam Selçuk Baş, Altınyayla Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, İlçe Müftüsü İzzet Kendir, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta konuşan Kaymakam Baş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemine değinerek, "Kur'an kurslarında din görevlileri tarafından yavrularımıza hoşgörülü olmayı, adaleti, sevgiyi, merhameti, vatan ve millet sevgisini öğretiyorlar. Geleceğimizi teşkil edecek gençlerimizin küçük yaşlarda bu şekilde eğitim almaları için 4-6 yaş Kur'an kurslarını önemsiyoruz." diye konuştu.

Müftü Pehlivan ise "Gelecek için insan yetiştirmek diğer yapılan işlerden daha üstündür. Ahlak, dürüstlük ve edep üzerine yetişen her genç, Allah'ın izniyle yaptığı her işte başarı sağlayacaktır. Vatanına ve milletine bağlı ahlaklı gençlerin yetişmesi noktasında çalışmalı, yavrularımıza dinimizin değerlerinin insan hayatına anlam kazandıran olgulardan biri olduğunu fark ettirmeliyiz." dedi.

Belediye Başkanı İlbey de kursun yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir'in duasının ardından Merkez Cami 4-6 Yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.