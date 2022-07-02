Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayalıklarda mahsur kalan vatandaş ekiplerce kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.
Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Çukur köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kayaklılarda mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ile Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Yürütülen başarılı çalışma sonucu şahıs, bulunduğu yerden kurtarıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan şahıs, köyüne bırakıldı.
Etiketler: Tunceli
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