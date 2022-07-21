Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla her türlü tedbirin alındığı aktarılan açıklamada, "21-24 Temmuz tarihleri arasında Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Müzesi önü, Zarife Hatun Parkı’nın Ovacık yoluna bakan giriş kapısına kadar olan alan, Hürriyet Caddesi, Behice Boran Caddesi ve Avukat Ali Demir Caddesi il trafik komisyonunun kararı ile araç trafiğine kapatılmıştır" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.