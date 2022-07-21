Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin kapısına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da bir otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'ndeki marketin önüne otomobiliyle gelen Erkan Tanrıverdi, burada aracın kapısını açtığında kedi sesi duydu.
Kafası kapının menteşe bölümündeki boşluğa sıkışan kediyi fark eden Tanrıverdi, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, buradan uzaklaştı. Kediyi yakalayıp su içiren itfaiye görevlileri, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hayvanı Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.
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