Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde badem ağaçları çiçek açtı.



Her iki ilçede son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle mart ayının son günlerinde meydana gelen don olaylarından ötürü çiftçiler, bademlerin zarar görmesinin tedirginliğini yaşıyor. Bademlerin zarar görmesinden endişelenen çiftçiler, bu durumun verimi de ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti.





Çemişgezek ilçesi sakinlerinden Tolga Dinçsoy, don olayının yaşanmamasını ümit ettiklerini kaydederek, "Mart ayının başlarında her zaman çiçekler açıyordu. Ancak son bir kaç yıldır mart ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının eksiye düştüğü günler olabiliyor. İnşallah badem ağaçları olası don durumundan zarar görmez" dedi.