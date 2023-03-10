Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de çiftçilerin don tedirginliği
Tunceli’de baharla birlikte ağaçlar çiçek açmaya başlarken çiftçiler, son yıllarda mart ayının sonlarında oluşan don olaylarından dolayı tedirgin.
Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde badem ağaçları çiçek açtı.
Her iki ilçede son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle mart ayının son günlerinde meydana gelen don olaylarından ötürü çiftçiler, bademlerin zarar görmesinin tedirginliğini yaşıyor. Bademlerin zarar görmesinden endişelenen çiftçiler, bu durumun verimi de ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti.
Çemişgezek ilçesi sakinlerinden Tolga Dinçsoy, don olayının yaşanmamasını ümit ettiklerini kaydederek, "Mart ayının başlarında her zaman çiçekler açıyordu. Ancak son bir kaç yıldır mart ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının eksiye düştüğü günler olabiliyor. İnşallah badem ağaçları olası don durumundan zarar görmez" dedi.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 17:43
- 17:38
- 17:38
- 17:45
- 17:21
Sıradaki Haber
Trabzon'dan kaçan somonlar Rize'de tezgaha düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz