Kars İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalarda hakkında; "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması-Bulundurulması” ve "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kitlemek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından toplam 13 yıl, 3 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli kişinin saklandığı yer tespit edildi. Daha sonra düğmeye basan jandarma yapılan titiz planlama ve takip sonucunda şüpheliyi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.



Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.