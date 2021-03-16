Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bir kişi de İngiliz varyantı virüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

10 gün süreyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturduğu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentin vaka sayısı bakımından orta risk grubu olan sarı kategoriden yüksek risk grubu olan turuncu kategoriye girdiğini söyledi.