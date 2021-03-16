İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş İlçesi Limanı'ndan Yumurtalık İlçesi Limanı'na bir tankerin usulsüz atık madeni yağ nakli yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler aracı takibe alıp, Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli-Ayvalık yol ayrımında durdurarak incelemede bulundu.

Araçta yapılan incelemede 24 bin litre atık madeni yağ bulunduğu belirlendi.

Atık madeni yağın gerekli izinler alınmadan usulsüz naklinin yapıldığını tespit eden ekipler, araç ve firmaya yönelik idari yaptırım uygulanması için işlem başlattı.