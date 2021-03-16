Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 1306 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan 641 sikke, 656 obje ve 9 ok ucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Y'nin tarihi eserler satmak istediği bilgisine ulaştı, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada biri altın 641 sikke, 656 tarihi obje, 9 ok ucu, 5 detektör başlığı, 15 metal arama çubuğu, 3 kurusıkı tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
Son Haberler
- 19:39
- 19:39
- 19:26
- 19:01
- 18:58
Sıradaki Haber
Mersin'de Covid-19 tedbirleri denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz