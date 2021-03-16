İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Y'nin tarihi eserler satmak istediği bilgisine ulaştı, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada biri altın 641 sikke, 656 tarihi obje, 9 ok ucu, 5 detektör başlığı, 15 metal arama çubuğu, 3 kurusıkı tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.