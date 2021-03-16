Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kozan Baraj Gölü Mevkisi'nde Naki Metli yönetimindeki 01 AAL 761 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyreden Nebi Kaplan yönetimindeki 01 RB 182 plakalı otomobil çarptı. Metli'nin kullandığı araca da arkadan gelen Durmuş Ali Tacirli yönetimindeki 01 Z 1471 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Tacirli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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