Köprübaşı Mahallesi Müftüler Sokak'ta Yavuz Düdükçü'ye ait kerpiç evin çöktüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, enkazda kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Düdükçü ve ailesinin, bir süre önce akraba ziyareti için başka bir şehre gittiği öğrenildi.