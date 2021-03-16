Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bilmez'in yanı sıra, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bilmez, kentin gelişimi için muhtarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu belirten Bilmez, "Muhtar, devletin mahallede, köyde temsilcisidir. Vatandaşlar adına devletten her türlü hizmeti istemeye hakkı vardır. Bugün de sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini dinlemek için buradayız. Sizlerin dile getirdiği sorunları, arkadaşlarımız not alacaklar ve takip edecekler. İnşallah hep beraber tüm sorunlarımızı halledip güzel bir Van için sizlerin de gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.