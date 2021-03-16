Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kente uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda durdurdu.
Ekipler, arama yaptıkları araçta, uyuşturucu özelliği bulunan 371 sentetik hap ele geçirdi.
Haplara el koyan ekipler, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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