Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da sahte altın operasyonu: 14 tutuklama
[Fotoğtaf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.
Ağrı'da, sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirtilen bir şebekenin vatandaşları dolandırdığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında aranması bulunan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Altın Dolandırıcılık Jandarma Genel Komutanlığı
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