Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihi 1 Temmuz 2020 olan olayda, Zeytinburnu'nda sanık Canan Atlı'nın maktul Ali İhsan Ata'yı silahla ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

Mütalaada sanığın, kendisinden para istemesi, tehdit etmesi ve daha önce cinsel saldırıda bulunması nedeniyle maktulü öldürdüğünü söylediği anlatılarak, sanık ile maktul arasında önceye dayalı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaların olduğu kaydedildi.

Sanık Atlı'nın maktulden çekindiği için yanında silah bulundurduğu ifade edilen mütalaada, "Her ne kadar önceye dayalı cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili somut kanıt olmasa da, hayatın olağan akışına göre sanığın bu yöndeki savunmaları inandırıcı bulunduğundan ve aksini gösterir kanıt olmadığından sanık Canan Atlı'nın haksız tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, sanık Canan Atlı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı süre talep etti.

Söz verilen sanık Canan Atlı ise mahkemeden özür dileyerek "Maktul beni çok rahatsız etti, tehdit etti. Videolarla korkuttu, kızıma da aynı şeyi yapacağını söyledi. Çok pişmanım. Ben de bir anneyim." dedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle erkek arkadaşı olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılıyor.

Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Canan Atlı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.