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Güncel
AA 20.05.2024 09:17

Tunceli'de attan düşen kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bindiği attan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de attan düşen kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

İlçenin Gözeler köyüne bağlı Yılanlı mezrasında yaşayan Gülcan Balcı Kutlu, ışkın toplamak için Munzur dağlarına tırmandı.

Dönüş yolculuğunda ata binen Kutlu, hayvanın huysuzlanması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.

Kutlu'nun yaralandığını fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kutlu, bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kutlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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