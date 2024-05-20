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Güncel
AA 20.05.2024 00:32

Kırıkkale'de "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" düzenlendi

Millet Bulvarı Kırıkkale Tren Garı önündeki etkinlik öncesi Belediye Başkanı Ahmet Önal, koşuya katılan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti.

Minik öğrencilerin jimnastik gösterisinin ardından Başkan Önal'ın startıyla koşuya başlayan katılımcılar, Bağdat Köprüsü üzerinde dönüş alarak tekrar Tren Garı önüne geldi.

Kırıkkale'de "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" düzenlendi

Koşuya katılan Başkan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yaş grubundan katılımın olduğu etkinliğin kalabalık ve güzel geçtiğini söyledi.

Kendisinin de koşarak sporculara eşlik etme fırsatı bulduğunu dile getiren Önal, "Coşkuluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız, sevinçliyiz. Buradan bir kez daha büyük lider, asrın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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