BM Uluslararası Diplomatlar Birliğinden AK Parti Milletvekili Bayram'a "Barış Elçisi" ödülü

Serkan Bayram, engellilik alanında gösterdiği mücadeleden dolayı bu yıl Oslo'da yapılacak Nobel Barıṣ Ödülü'ne de aday gösterildi.

Küçüklüğünde alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar meydana geldi, ellerini kaybetti. Mücadelesini hiç bırakmayan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın kendi hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmiyle de geniṣ kitlelere ulaṣtı.

Bayram, "dünyada engelli hak ve mücadelesine verdiği katkılarından dolayı" Birleṣmiṣ Milletler Diplomatlar Birliği tarafından "Barıṣ Elçisi" ödülüne layık görüldü.

Serkan Bayram ödülünü, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen törende Birleṣmiṣ Milletler Diplomatlar Birliği Genel Baṣkanı Prof. Dr. Günther Meinel ve Genel Baṣkan Vekili Halil Sert'in elinden aldı.

Bayram, "Birleṣmiṣ Milletler ve Avrupa Birliği tarafından oluṣturulmuṣ Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin davetlisi olarak katıldım. Onların genel kurulları vardı. Konuṣmacı olarak ve engelliler haftası münasebetiyle dünyadaki engelli hak ve mücadele konusunda davet etmiṣlerdi... Toplantının sonucunda bizi barıṣ elçisi ilan ettiler. Ödül verdiler, plaket verdiler." diye konuṣtu.

Meinel: Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğiz

Birleṣmiṣ Milletler Diplomatlar Birliği Genel Baṣkanı Prof. Dr. Günther Meinel, "Serkan Bayram'ı, engellilik alanında verdiği mücadeleden dolayıda Oslo'da 'Nobel Barıṣ Ödülü'ne aday göstereceklerini" açıkladı.

Bayram: Ülkem adına gurur duyuyorum

TRT Haber'e konuṣan Serkan Bayram, "Nobel'e aday gösterilmesinin gurur verici olduğunu" söyledi.

Bayram, "Dünyadaki mücadelemden dolayı da Nobel Barıṣ Ödülü için de aday göstereceklerini söylediler. Tabii bunlar ülkem için büyük onur verici geliṣmelerdir." dedi.

Brebandt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazze" teşekkürü

Ödül töreninde, Birleṣmiş Milletler Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Frederick Brabandt da Cumhurbaṣkanı Erdoğan'a Gazze'ye verdiği destekten dolayı teṣekkür etti.

Brabanndt, "Sayın Cumhurbaṣkanı Erdoğan, Filistin'e verdiğiniz destekten dolayı yürekten teṣekkür ediyorum. Filistin'i seviyor ve onlara teṣekkür ediyorum. Ayrıca bir gün Filistin, Filistinli kardeṣlerimizin hak ettiği ṣekilde mutlaka Filistinlilerin olacak. Çok teṣekkür ediyorum" diye konuṣtu.

Serkan Bayram, haziran ayında Birleṣmiṣ Milletler'de düzenlenecek programa da konuṣmacı olarak katılacak.

Haber: Bülent Dönmez