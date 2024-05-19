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Güncel
AA 19.05.2024 23:31

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş yapıldı.

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Aksaray'da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı konuşmada, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi.

Törenler, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve gösterilerin ardından sona erdi.

Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş yapıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, birim amirleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Spor Salonu önünde toplanan öğrencilerin meşale ve bayraklarla oluşturduğu kortejin hareketi ile başladı.

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi bandosuyla Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nden Ankara Caddesi'ne yürüyen gençlere vatandaşlar da evlerin balkonlarından alkışlar ve Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından gençlere hitap eden Vali Kumbuzoğlu, geleceğin güvencesi gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

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19 Mayıs Aksaray
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