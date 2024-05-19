Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.05.2024 23:08

Elazığ'da fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Elazığ'da fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Elazığ'da, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 10. Yıl Marşı'nı okuyarak Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda daha sonra Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Elazığ 19 Mayıs
Sıradaki Haber
Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:59
İran Kızılayı: Helikopterin kazaya uğradığı muhtemel noktalardan birine 3 saat uzaktayız
23:32
Ürdün Kralı: Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı
22:58
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’da düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin açıklama
22:52
İran devlet televizyonu: Reisi'nin bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi
22:21
BM Genel Sekreteri Guterres, Reisi'ye dair haberleri "endişeyle" takip ediyor
23:57
MSB'den İran'daki arama kurtarma çalışmalarına destek
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
FOTO FOKUS
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ