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Güncel
AA 19.05.2024 22:36

Niğde'de 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Niğde'de 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Niğde Valiliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde kapsamında vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplandı.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Akyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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