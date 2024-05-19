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Güncel
AA 19.05.2024 21:59

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

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