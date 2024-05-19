Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konvoyla kutlandı

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Ordulular, araçlarıyla Gülyalı ilçesindeki Durgun Su Sporları Merkezi'nde buluştu.

Motosiklet, off-road ve vosvos gibi araçlardan oluşan konvoy, Gülyalı'dan Altınordu ilçesine kadar şehir turu attı.

"Köy minibüsleri" olarak bilinen eski araçların da yer aldığı 19 Mayıs etkinliğinde şehrin bazı noktalarından geçiş yapıldı.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Altınordu'daki cadde turunun ardından 19 Mayıs ekinliği tamamladı.