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Güncel
AA 19.05.2024 23:44

TCSG-95 Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

Trabzon'da, TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCSG-95 Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'na demirleyen gemiyi ziyaret için gelen vatandaşlara, görevliler tarafından bilgi verildi.

TCSG-95 Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

Ailesiyle gemiyi ziyarete gelen Ersel Özkılıç, AA muhabirine, çok memnun kaldıklarını belirterek, "Özellikle bu gemi için geldik. Anlatan arkadaş da gerçekten çok bilgi verdi bize. Çok memnun kaldık. Birçok merakımızı giderdi." dedi.

Ersin Yıldırım ise gemiyi çok beğendiklerini vurgulayarak, "Personel çok iyi. Çok güzel silah tesisatları var. Çocuklarla gezmeye geldik. Çocuklar sever böyle şeyler. Sorular sordular komutan arkadaşlara. Onlar da sağ olsunlar, güzel cevaplar verdiler. Tekrar gururlandık. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

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