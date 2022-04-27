Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli Valiliği, sağanak yağış ve taşkınlara karşı uyardı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli Valiliği, sağanak yağışlarla beraber oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyardı.
Tunceli Valiliği, sağanak yağışlarla beraber oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı vatandaşları uyardı.
Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağanak yağışlarla beraber oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı dikkatli tedbirli olmaları önem arz etmektedir. İlimizde meydana gelebilecek sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları önemle duyurulur” denildi.
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