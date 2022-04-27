Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kredi ve Yurtlar Kurumunda düzenlenen programda, Kırım Tatar Türkü vatandaşları en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin Kırım Tatar Türkü vatandaşlara kucak açtığını ifade eden Bilgin, "Burayı kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz tarihten bugüne her zaman zor durumda olan bütün mazlum milletlere kapısını açan bir millet olduk. Sizin gibi ülkelerinden savaş ve çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda olan 6 milyona yakın mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Vali Bilgin, daha sonra Kırım Tatar Türkü ailelerin isteklerini ve sıkıntılarını dinledi.