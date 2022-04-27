Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, törende yaptığı konuşmada, belediye iştiraki olan Simpaş AŞ bünyesinde oluşturulan tekstil atölyesinde iç çamaşırı üretileceğini bildirdi.

Atölyede salgın sürecinde maske üretimi yapıldığını, şimdi de çamaşır üretimi için düzenlendiği belirten Işık, şöyle konuştu:

"Atölyemiz yaklaşık 50 kişi ile çalışmasına başlayacak olup günlük 5 bin çamaşır üretecek. Atölyemiz çalışanları, ilk etapta İŞKUR’un işbaşı eğitim programıyla 6 ay süreyle desteklenecek. Sonrasında ise Simpaş, diğer ortaklarıyla beraber yapacağı çalışmalarla atölyemiz 500 kişinin istihdam edileceği bir hale dönüştürülecek. Biz Simpaş olarak üretim yapacağız, imal edilen ürünler ilgili firma aracılığıyla pazarlaması yapılacak."

Işık, atölyenin diğer yatırımcılara da ilham kaynağı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, katılımcılar açılışı yapılan atölyeyi gezdi.