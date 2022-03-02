Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Samsun'un merkezinde ve 11 ilçesinde temsilcilikleri açıldı.

Vakfın, Samsun il ve ilçe temsilciliklerinin açılışında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, temsilciliklerle birlikte üç adet İcathane Atölyesi'nin de hizmete açıldığını vurguladı.

İcathane Atölyelerinin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Erdoğan, binlerce projenin çalışılacağı atölyelerde gençlerin vakit geçirirken aynı zamanda kendi geleceklerine de katkı sağlayacaklarına işaret etti.

"Kendi kültürümüzü kuşanarak geleceğimizi inşa edeceğiz"

Türkiye'nin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin Batı'ya özenmek diğerinin de kendi kimliğine sahip çıkarak çağı yakalamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yani inancımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz, bunların hepsini kaybetmek kaydıyla Batı'nın bir payandası, bir parçası, bir benzeri olmak ve yönlendirmelerine açık olmak... Ne derse onu yapacaksın. 'İşte şurayla ticaret yapabilirsin, şunu üretemezsin, bunu sen yapamazsın, şuraya asker gönderirsin, buraya gönderemezsin.' Yani bir yol tamamen bu. Bu özgürlük müdür? Bu bağımsızlık mıdır?

Gençler... Bu özgürlük de değildir bağımsızlık da değildir. Özgürlük demek, bağımsızlık demek, 85 milyon nüfusunuz varsa, dünyanın böyle kritik bir konumu size aitse, bu topraklara tutunmayı gerektiriyorsa, özgürlük demek, bağımsızlık demek ancak önümüzdeki ikinci yolla mümkün olur. Bu ikinci yol nedir? Kendi kimliğimizi, kendi inancımızı, kendi kültürümüzü kuşanarak kendi kararlarımızı vereceğimiz bir geleceği inşa etmek."

Türkiye'de bir dönem inançlı insanlara "gerici, yobaz" denildiğine dikkati çeken Bilal Erdoğan, namaz kılan, camiye giden, Kur'an okuyan insanların bilim, teknolojiden ve fenden haberi olmayan gerici olduğunun dile getirildiğini ancak şimdi bunun böyle olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye olarak 21. yüzyıla damgamızı vuracağız"

Erdoğan, artık Türkiye'de bunların konuşulamadığını belirterek, şunları aktardı:

"Dindar, muhafazakar, camiye girip çıkan, Kur'an okuyan insanların, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ne denli katkılar sağladığı herkes tarafından görüldü. Bu ne demektir arkadaşlar? Gelin hep birlikte geleceğimizi, kendi kimliğimizle inşa edelim. Hem kendi inancımızı, kültürümüzü daha sağlam, sıkı sıkı tutalım, koruyalım hem de dünyanın 21. yüzyılına damgasını vuracak işleri milletçe yapalım.

Bakın şu 20 yılda nerelerden nerelere gelebildik. Neleri yapabilir hale geldik. Uluslararası ilişkilerde, ticarette, siyasi ağırlık olarak Türkiye dünyada nasıl bir yere geldi? Şimdi biz bundan sonra 20 yılda, 40 yılda neleri yapabileceğimizi daha iyi görebiliyoruz. Gençler inanın gerçekten 'daha bir şey görmediniz' derler ya, daha bir şey görmedik. Türkiye olarak. 21. yüzyılda gerçekten damgamızı vuracağız arkadaşlar. Ama üstümüze düşeni yapacağız, çalışacağız."

TÜGVA'nın gençlerin geleceğine dair yapmak istedikleri işleri yapabilmelerini sağlamak için var olduğunun altını çizen Erdoğan, vakıfta tüm projelerin destek bulduğunu, bilimde, teknolojide ilerlemek, icatlar çıkarmak için icathanelerin kurulduğunu, spor, kültür ve sanatta da birçok imkana sahip olduklarını ve bunları gençlerin hizmetine sunduklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Geldiğimiz noktada bambaşka bir Türkiye'den bahsediyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Türkiye genelinde 81 ilde 571 ilçede heyecan ve ilk günkü aşk ve motivasyonla çalışmalarını gençlere ulaştırma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Samsun merkez ve 11 ilçesinde temsilcilikleri açtıklarını vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bambaşka bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'mizi daha ileri getirecek olan buradaki gençlerimiz. Onların kabiliyeti, onların heyecanı, motivasyonu inşallah Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacaktır. 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' iddiasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bölgede, Azerbaycan, Türki coğrafyalarda, Balkanlarda, Afrika'da, bütün dünyada başka bir Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin gençliği konuşuluyor. Bu bilinçle, bu şuurla vizyonumuzu sadece Türkiye, Samsun sınırları içerisinde değil, Türkiye'ye, İslam'a, bütün ümmete hizmet edecek noktada geliştirmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından dualarla merkez ve 11 ilçedeki temsilciliklerin toplu açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Temsilcilik ve içinde yer alan İcathane Atölyesi incelendi.

Açılışa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kurum müdürleri, TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda genç katıldı.