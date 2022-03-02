Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.
Taşağıl Mahallesi Mihrap Caddesi'nde Mustafa Kökçü'nün oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kökçü, 70 yaşındaki eşi Ayşe Kökçü ile evin bodrum katında yaşayan kızını uyandırarak dışarıya çıkardı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölge sevk edilen itfaiye ve arozöz ekiplerinin, iki saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Eve giren itfaiye ekipleri, Ayşe Kökçü'nün cansız bedenini buldu.
Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz