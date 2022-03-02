Taşağıl Mahallesi Mihrap Caddesi'nde Mustafa Kökçü'nün oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kökçü, 70 yaşındaki eşi Ayşe Kökçü ile evin bodrum katında yaşayan kızını uyandırarak dışarıya çıkardı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölge sevk edilen itfaiye ve arozöz ekiplerinin, iki saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Eve giren itfaiye ekipleri, Ayşe Kökçü'nün cansız bedenini buldu.

Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.