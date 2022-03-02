Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Tekirdağ'da 26 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi, çapa motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde R.Ş'nin bahçesinde bulunan 2 çapa motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma ve kamera incelemesi sonucu motorları çalan kişinin H.T. olduğunu tespit etti.
Daha önceden 19'u hırsızlık 26 suç kaydı bulunan zanlı, ekiplerce ilçe merkezinde yakalandı.
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