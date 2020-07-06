Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.