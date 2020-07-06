Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları Edirne gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer kesimden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 14 (Belkahve mevkisi), Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Dursunbey yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.