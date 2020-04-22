Ayçiçeğine alternatif olarak ekilmeye başlanan kanola, hava sıcaklığı ve yağışın, bitkinin istediği oranda gitmesiyle boy vererek çiçeklerini açtı.

Trakya'nın her köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Vatandaşlar, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanola çiçeklerinin arasında fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Üyesi Güven Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak fotoğraf turuna çıktıklarını ve Tekirdağ'daki kanola tarlalarının güzelliğini ölümsüzleştirdiklerini ifade etti.