Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ve beraberindeki polisler, Kalaycı'nın görev yaptığı ve vefatının ardından isminin verildiği aile sağlığı merkezine gelerek, odasındaki masaya çiçek bıraktı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ve beraberindekiler, ardından burada bulunan Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Adak'a başsağlığı diledi.

İşlek, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da başsağlığı dileğini iletti.

Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Adak da taziye ziyaretinden dolayı İşlek'e ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.