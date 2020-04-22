DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Ahıska Türkleri'nin de büyük destek verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan vatandaşlara ramazan öncesi yardım eli uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya örnek olan çalışmaları, genel başkanımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında bulunan Ahıska Türkleri'ne de örnek gösterilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov bir çağrıda bulunmuştur. Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türkleri kampanyaya kısa sürede büyük ilgi göstererek bağışta bulundular. Bizler yine yurt dışında ve Türkiye'de oturan Ahıska Türkleri'ne ramazan öncesi gıda yardımı kampanyası başlattık. Erzincan Üzümlü ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Denizli gibi birçok il de kampanyamızı eş zamanlı sürdürdü."

Uçar, dünyanın salgın nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret ederek, bu zorlu süreçte kendi halklarına destek olmak için kampanyayı başlattıklarını dile getirdi.

Bu yardım kampanyasını yurt içinde ve yurt dışında 9 ayrı ülkede bulunan Ahıska Türkleri ve onların temsilcileri ile devam ettirdiklerini aktaran Uçar, "Türkiye genelinde ve Azerbaycan'da gıda yardımına yarın inşallah başlayacağız. Rusya'nın değişik bölgelerinde yine yardım kampanyamız olacak. Kazakistan'da kampanyamız 15 gündür devam ediyor. Allah ülkemizi korusun ve halkımızın en kısa zamanda rahat bir şekilde yaşayacağı sağlıklı günleri nasip etsin." diye konuştu.