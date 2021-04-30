Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundakiler sistemde tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Mümin Gürdal, AA muhabirine, ikinci doz aşısını olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşılama çalışmaları ile bu sürecin sona ereceğine inandığını belirten Gürdal, "Devlet yetkililerine, sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim. Aşının zararlı olduğu yönünde insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu yanlış bir şey." dedi.

Kalbiye Gürdal ise aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Aşının yan etkisini görmediğini anlatan Gürdal, "Bazı insanlar bir sürü fikir üretiyorlar aşılar hakkında. Devletimiz bunun doğru olduğuna inanıp kişileri aşıladığına göre bence olumsuz düşüncelerinden vazgeçip, gelip aşılarını olsunlar. Ne kadar aşı, o kadar güzel bir gelecek diyelim." ifadelerini kullandı.

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 661 bin 701 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 317 bin 76 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 189 bin 883, Kırklareli'nde ise 154 bin 742 aşı yapıldı.