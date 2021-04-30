Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta "tam kapanmayla" sessizlik hakim
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü. Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı.
Yozgat'ta tam kapanma uygulamasıyla sessizlik hakim oldu.
Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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