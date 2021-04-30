Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde Nurettin Ayargil'in kullandığı traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Nurettin Ayargil olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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