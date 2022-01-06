Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafolardan 806 bin TL değerinde malzeme çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de, trafolardan her biri 13 bin TL olan 62 redresörü çalan 3 şüpheli, yaklaşık 2 yıl süren takip sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, trafolardan yapılan hırsızlık olayları ile ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde trafolardan hırsızlık yapan şüphelileri belirlemek için takip başlattı.
2 yıl sonra yakalandılar
Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, her biri 13 bin TL değerinde olan 62 redresörün çalındığını belirledi. Redresörlerin bakır aksamını hurdacılara satan 3 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Gözaltına alınıp, adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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