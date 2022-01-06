Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, trafolardan yapılan hırsızlık olayları ile ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde trafolardan hırsızlık yapan şüphelileri belirlemek için takip başlattı.

2 yıl sonra yakalandılar

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, her biri 13 bin TL değerinde olan 62 redresörün çalındığını belirledi. Redresörlerin bakır aksamını hurdacılara satan 3 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınıp, adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.