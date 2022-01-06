Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir kişiyi takibe aldı.
Ekip, şüphelinin kullandığı kamyoneti şehir merkezinde durdurup aradı.
Araçta yapılan incelemede 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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