Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Sivas Ulaşım Kar Yağışı
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